شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تغرق منازل وتغلق شوارع رئيسية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق متفرقة بلبنان تجمعات كبيرة لمياه الأمطار والسيول مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى إلى توقف حركة السير على بعض الطرق أبرزها الطريق الساحلى الرئيسى الرابط بين العاصمة بيروت والمحافظات الشمالية وتحديدا فى منطقة كسروان وجونيه السياحيتين، كما أغرقت مياه الأمطار عددا من المنازل في الأدوار الأرضية وجرفت عددا من السيارات.

وغمرت مياه الأمطار والسيول الشوارع والمنازل في مناطق كفرحباب وأدونيس وغزير وجبيل، وذلك نتيجة عجز شبكة تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ الأمس.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية أن يستمر اليوم الأربعاء الانخفاض بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد مع تشكل سيول.

وتتعرض البلاد لرياح نشطة، كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2000 متر تساقطا للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.