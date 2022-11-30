شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والسفير الكويتي طارق عبد الله الفرج، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي - في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أنه تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.