شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وأذربيجان توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك عقب المحادثات، التي جمعت وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الثلاثاء بمقر وزارة الطاقة الجزائرية بالعاصمة، مع وزير الطاقة في أذربيجان، برويز شاهبازوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد من أعضاء وزارته.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، تركزت المحادثات بين الجانبين على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وتناولت فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل الإنتاج في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات بين شركات البلدين في مجال النفط والغاز.

كما ناقش الوزيران حالة أسواق الغاز وتطور أسواق النفط، ورحبا بعملية الحوار بين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس) من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط، وكذلك المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

وأضاف البيان أن المناقشات بين الجانبين مكنت من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال المواد البترولية، الكهرباء، الطاقات المتجددة والتدريب، وكذلك في مجال التشريعات والأنظمة القانونية التي تخص القطاع نحو الطاقات المتجددة.

يذكر أن صادرات النفط في أذربيجان بلغت 19.7 مليون طن (139.87 مليون برميل) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، حيث تعد الدولة الواقعة في منطقة جبال القوقاز بين أكبر 25 منتجًا للنفط والغاز على مستوى العالم.