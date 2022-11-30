شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان الأوروبي يؤكد مواصلة تقديم الدعم لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب بالبرلمان الأوروبي إيمانويل مورال، دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس التي وصفها بـ"الشريك المتميز"، موضحا أن تونس تحتوي على العديد من الإمكانيات والفرص في قطاعات مختلفة كالطاقات المتجددة والقطاع الرقمي وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال لقاء إيمانويل مورال مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بمقر الاتحاد بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

وذكر بيان للاتحاد أن اللقاء تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس، وسبل دفع التعاون الثنائي والمبادلات التجارية بين الطرفين وتطويرها.

من جانبه، أكد ماجول تميز العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي تاريخيا واقتصاديا، مستعرضا ما تضمه تونس من قطاعات واعدة وعناصر بشرية مدربة ومؤهلة، والتحولات التي يشهدها الاقتصاد التونسي خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ودعا ماجول البرلمان الأوروبي لمساندة تونس اقتصاديا، وتعزيز التبادل الحر والنفاذ إلى السوق الأوروبية خاصة في مجال زيت الزيتون، وقطاع النسيج، وتسهيل عملية التنقل والحركة إلى الفضاء الأوروبي.