شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة الأردنى يشارك بقمة المجلس العالمى للسفر والسياحة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، مندوبا عن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في القمة العالمية الـ22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الفايز، خلال مشاركته بجلسة حوارية أُقيمت على هامش القمة، بعنوان "نظام عمل شامل وداعم"، اليوم الثلاثاء، إن قطاع السياحة يمكنه أن يدعم الأفراد بالمجتمع بشكل أفضل إذا كان في حالة حيوية.

وأكد ضرورة الحفاظ على نشاط القطاع وزخمه كما كان في عام 2019، قبل وباء "كورونا"، إلى جانب ضمان نموه لتعود الفائدة على جميع شرائح المجتمع من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية.

وتناقش القمة التي انطلقت تحت شعار "السفر من أجل مستقبلٍ أفضل"، التحديات المستقبلية التي تؤثر على قطاع السفر والسياحة بعد وباء "كورونا"، ويلتقي فيها كبار المسئولين ورواد القطاع في القمّة، من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.