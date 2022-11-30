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وزير السياحة الأردنى يشارك بقمة المجلس العالمى للسفر والسياحة بالرياض

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القاهرة - سامية سيد -  

شارك وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، مندوبا عن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في القمة العالمية الـ22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي تعقد في العاصمة الرياض.

 

وقال الفايز، خلال مشاركته بجلسة حوارية أُقيمت على هامش القمة، بعنوان "نظام عمل شامل وداعم"، اليوم الثلاثاء، إن قطاع السياحة يمكنه أن يدعم الأفراد بالمجتمع بشكل أفضل إذا كان في حالة حيوية.

 

وأكد ضرورة الحفاظ على نشاط القطاع وزخمه كما كان في عام 2019، قبل وباء ""، إلى جانب ضمان نموه لتعود الفائدة على جميع شرائح المجتمع من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية.

 

وتناقش القمة التي انطلقت تحت شعار "السفر من أجل مستقبلٍ أفضل"، التحديات المستقبلية التي تؤثر على قطاع السفر والسياحة بعد وباء "كورونا"، ويلتقي فيها كبار المسئولين ورواد القطاع في القمّة، من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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