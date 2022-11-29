شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء - موقف الأردن الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنه مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.