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الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالصومال

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القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء - موقف الأردن الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنه مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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