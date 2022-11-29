شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: مؤتمر "الإيجاد" يناقش التصحر والأمن الغذائي والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية السودان السفير علي الصادق، إن الاجتماع العادي رقم (48) لوزراء خارجية دول منظمة الإيجاد، والذي بدأ اليوم على مستوى الخبراء بالخرطوم، وذلك تمهيدًا وتحضيرًا للاجتماع الوزاري، غدًا الأربعاء، سيناقش التصحر والتغير المناخي والأمن الغذائي والسلام المجتمعي.

وأضاف وزير خارجية السودان - في تصريحات اليوم - أن الاجتماع الذي تترأس أعماله السودان بصفته رئيسًا للمنظمة للدورة الحالية، سيتناول موضوعات تتعلق بتحقيق السلم والأمن في دول الإيجاد ومعالجة مسائل الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إضافة للبحث في النزاعات داخل الدول وما بين الدول من أجل بسط الاستقرار والسلام في منطقة الايجاد.

وتابع أن السودان لديه خارطة طريق لتفعيل رئاسته للإيجاد يسعى جاهدًا للتعاون مع كل الدول الأعضاء لتفعيل وإجازة هذه الخارطة، مضيفًا أن الخارطة لديها عدة محاور، يتعلق المحور الأول بالزراعة والموارد الطبيعية والبيئية الغرض منها الاستجابة للتغيير المناخي وموجة الجفاف وشبح المجاعة في الإقليم وتحقيق الأمن الغذائي وإعادة توزيع بعض مراكز الإيجاد بصورة منصفة بين الدول الأعضاء في المنظمة بينما يتعلق المحور الثاني بالتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن طرح مبادرة السودان إنشاء التجمع الاقتصادي لدول القرن الإفريقي وتعظيم الفائدة لمبادرتي القرن الإفريقي ومبادرة الصين فيما يتعلق تنمية البنية التحتية لدول الإيجاد ثم تفعيل اتفاقية إيجاد للبنية التحتية وطرح مبادرة النقل البحري والإقليمي لدول الإيجاد وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة واستكمال إجازة الشروع في تنفيذ مخرجات مبادرة السودان وجنوب السودان حول اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.

وأشار الوزير الى أن المحاور الأخرى للخارطة والتي تتعلق بالسلم والأمن والتطوير المؤسسي واعتماد اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية ومعروف اللغات الحالية في الإيجاد اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونريد اعتماد اللغة العربية.

وأضاف أن هناك محورًا بشأن السعي لإيجاد شركاء غير تقليديين مثلاً الصين ودول الخليج وروسيا، علمًا بأن هناك منبر شركاء الإيجاد يشترك فيه (28) دولة معظمها دول غربية ومنظمتان وهما الاتحاد الأوربي والجامعة العربية، قائلاً إن السودان خلال رئاسته يسعى لإيجاد شركاء آخرين ولا نريد أن نعتمد على جهة معينة ونريد أن نخلق توازنًا في علاقتنا الدولية ما بين الشرق والغرب.

وأشار وزير خارجية السودان إلى وصول عدد من وزراء الدول المشاركة في انعقاد الدورة 48 للمجلس الوزاري للإيجاد والتي تنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة من 29-30 من نوفمبر الجاري.

وقال وزير خارجية السودان : "وصل البلاد اليوم كل من دبك مكنانون نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، والدكتور محمود يوسف وزير خارجية جيبوتي، والسكرتير التنفيذي للإيجاد ووزير خارجية جنوب السودان الذي وصل قبل يومين وسنستقبل خلال الساعات القادمة وزير الخارجية الكيني، وزير الدولة بخارجية أوغندا.

الجدير بالذكر أن منظمة الإيجاد تأسست عام 1980 عندما أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5/12/1980 دول القرن الإفريقي بإنشاء هيئة مشتركة لمكافحة الجفاف والتصحر في القرن الإفريقي التي كانت ولا تزال بعضها يعاني من حالات الجفاف والتصحر التي أدت إلى حدوث مجاعات في دول المنطقة وبالتالي أنشئت السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر 1986 وفي علم 1996 اجتمعت الدول الأعضاء في نيروبي واتفقت على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية.

وتشمل الدول المؤسسة للإيجاد كل من (السودان، كينيا، أثيوبيا، أوغندا، جيبوتي والصومال)، وهي الدول الأعضاء بالمنظمة بينما علقت أريتريا عضويتها في عام 2007.