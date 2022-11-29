شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا جرعة من لقاح الكوليرا الفموي تصل إلى سوريا.. والتطعيم يبدأ 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها اليوم، وصول شاحنات تحمل مليوني جرعة من لقاح الكوليرا الفموي (OCV) إلى العاصمة السورية دمشق، منذ إعلان تفشي المرض في 10 سبتمبر.

وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من حالات الإسهال المائي الحاد المشتبه بها في جميع المحافظات، مضيفة "كل من البالغين والأطفال معرضون لخطر الإصابة بالمرض، لكن الأطفال غالبًا لا يتحملون وطأة المرض الشديد والوفاة،

قالت ممثلة اليونيسف بالنيابة، غادة كجهجي: إن شراء اللقاحات وإيصالها في الوقت المناسب هو أولوية قصوى لليونيسف، حيث يستمر الإبلاغ عن الحالات في سوريا.

وسيتم استخدام اللقاحات في حملة تحصين تبدأ في 4 ديسمبر للوصول إلى الفئات الضعيفة في المحافظات الأكثر تضرراً، وهي: حلب والرقة الحسكة ودير الزور.

وأوضحت أن "الكوليرا خطر على الصحة العامة يؤثر على صحة السكان ويفرض تكاليف باهظة على أنظمة الصحة العامة.

وقالت الدكتورة إيمان الشنكيتي ممثل منظمة الصحة العالمية فى سوريا ، إن وصول لقاح الكوليرا يعكس الجهود الجماعية لجميع الشركاء على الأرض للحد من انتشار الكوليرا، وتعزيز الاستجابة الصحية الإنسانية لحماية، وتعزيز وتأمين صحة جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الدكتورة شنكيتي: "هذه اللقاحات جزء من استجابة شاملة ، ومن أجل الحد من تفشي المرض ، يجب أن نضمن استمرار جهودنا المشتركة لتحسين شبكات المياه ، وزيادة الوعي بين السكان ، وتوفير العلاج للمرضى المتضررين".

تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ، بالاشتراك مع وزارة الصحة ، بتنفيذ نهج متعدد القطاعات للسيطرة على الفاشية. تقوم الوكالات بتعبئة المياه الضرورية والنظافة والصرف الصحي والإمدادات الصحية وخدمات الاستجابة والخبرة في المحافظات المتضررة. ويشمل ذلك توفير مجموعات وإمدادات علاج الكوليرا ، بما في ذلك اختبارات التشخيص السريع والأقراص لمعالجة المياه في المنزل. تدعم اليونيسف توزيع هيبوكلوريت الصوديوم لزيادة جرعات الكلور وتركيزه في مصادر المياه المنزلية لمنع انتشار المرض والحد منه. تُشرك اليونيسف المجتمعات المحلية من خلال وسائل الإعلام والحوارات المختارة ، والزيارات من الباب إلى الباب ، والرسائل الرئيسية حول أسباب الكوليرا وأعراضها والوقاية منها.

تعمل منظمة الصحة العالمية على مراقبة جودة المياه بشكل مستمر في المناطق عالية الخطورة ، وتعزيز مراقبة الكوليرا في المناطق عالية الخطورة في المرافق الصحية وعلى مستوى المجتمع المحلي وتعزيز القدرات المختبرية. كما دعمت منظمة الصحة العالمية واليونيسف والشركاء الصحيون إنشاء نقاط اعطاء اللقاح الفموى ودعم مراكز علاج الإسهال وتعمل على زيادة القدرات الوطنية لإدارة حالات الكوليرا ، بما في ذلك توسيع خدمات علاج الكوليرا إلى مستوى الرعاية الصحية الأولية لضمان حصول الجميع على الرعاية لمنع تفشي المرض