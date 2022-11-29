شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وإقدامها على إطلاق النار وتنفيذ إعدامات ميدانية، راح ضحيتها الشقيقان جواد وظافر ريماوي، ومفيد خليل.

وحمّلت المنظمة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء، التي تجسّد سياسة القمع والعدوان الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددةً دعوتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت، في وقت سابق من اليوم، جريمة القتل الميدانية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشقيقين جواد وظافر ريماوي (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله، وجريمة قتل الشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل.