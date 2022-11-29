شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تفكيك شبكة لترويج المخدرات والإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة لترويج المخدرات والإتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إن دورية مشتركة بين فرقتي مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر ببنعروس، تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المخدرات والإتجار بالبشر من خلال تنظيم عمليات لاجتياز الحدود خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضاف المتحدث أنه تم إلقاء القبض على العنصر الرئيسي بالشبكة، حيث تبين أنه صادر بحقه 23 أمرًا بضبطه من قبل الجهات الأمنية والقضائية، وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وترويج المخدرات، واجتياز الحدود خلسة، والاعتداء بالعنف على الآخرين والسرقة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم كذلك ضبط 6 أشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم فتاتان، والتحفظ على ثلاث دراجات نارية ومبلغ مالي من العملة التونسية.