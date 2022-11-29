شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تغرق شوارع لبنان والسيول تجرف السيارات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غمرت الأمطار الغزيرة شوارع لبنان، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تعطل حركة المرور فى منطقة كسروان، كما جرفت الأمطار بعض السيارات، واحتجزت المواطنين داخل سياراتهم، والطلاب العائدين من مدارسهم داخل باصاتهم، وفق وصف صحف لبنانية.

وأظهرته فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توقفت حركة السير على أوتوستراد جونيّة، بعدما غرق الطريق بمياه الأمطار الغزيرة.

أمّا في كفرحباب، فحال الطريق كان أسوأ، وقد هدد ارتفاع مستوى المياه حياة السائقين، وجرفت السيول سيارات صغيرة كانت في المحلة، ودخلت مياه الأمطار إلى داخل المنازل والمحلات.