شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدعو الحوثى لوقف هجماته على الموانئ اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثى إلى الوقف الفورى لهجماتها على الموانئ اليمنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعطل تدفق الموارد وتزيد من المعاناة فى جميع أنحاء البلاد.