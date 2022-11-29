شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: نحتاج دعما دوليا للتوافق بين الليبيين بعيدا عن التدخلات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب الليبي أحمد الشارف، أن ليبيا تحتاج لدعم إقليمي ودولي للتوافق "الليبي – الليبي" بعيدا عن التدخلات الأجنبية، ما أجل توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن.

وشدد البرلماني الليبي على ضرورة دعم مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، بالإضافة لدعم جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بشكل عام والجنوب الليبي بشكل خاص.

يذكر أن البرلمان الليبي سيجري انتخابات داخلية على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لتحقيق التوازن في رئاسة المجلس، على أن يتم اسناد المنصب لبرلماني ليبي ينحدر من مدن الجنوب ويتم انتخابه من النواب الحاضرين للجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل.

بدوره، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي عبر حسابه على "تويتر" أن مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكري قد تطرقت لسبل تسريع العملية السياسية في ليبيا لإنهاء الأزمة، بالإضافة لفتح السبيل أمام الانتخابات والسلام والاستقرار، مشددا على ضرورة تنسيق المجتمع الدولي لجهود دعم الفرقاء الليبيين.

فيما كشف رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح عن اجتماع مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة، وذلك للتوافق بشأن ملف المناصب السيادية واختيار سلطة تنفيذية موحدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا لإجراء البرلمان تعديلا دستوريا لإنشاء القاعدة الدستورية عبر لجنة مشتركة إلا أنها تعطلت عقب استقالة المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وأكد رئيس البرلمان الليبي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع الأمين العام للجامعة العربية، الاثنين، أن التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات الليبية يتطلب مجموعة من التدابير.

وأوضح "صالح" أن الهدف الرئيسي من المشاورات مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري هو تأمين إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الأممي لإطلاق دعوته في هذا الإطار.