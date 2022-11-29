شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جريمة القتل الميدانية البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشقيقين جواد وظافر ريماوى "22 و21 عاماً"، من بلدة بيت ريما بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله، وجريمة قتل الشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتبرت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلى.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.