شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المندوبة الدائمة لأمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلق بلادها من التصعيد الحاد فى العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة العمل على حل الدولتين باعتباره السبيل الأوحد للسلام فى المنطقة.