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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ستصبح NHS في إنجلترا أول مقدم رعاية صحية في أوروبا يطرح "دارولوتاميد" للمرضى الذين انتشر سرطان البروستات في أجزاء أخرى من أجسامهم.

وأظهرت تجارب الدواء أن فرص العيش لفترة أطول تزداد بنسبة الثلث لدى الرجال الذين تركوا سابقا دون علاج.

ويعمل الدواء عن طريق إعاقة مستقبلات الأندروجين في الخلايا السرطانية، والتي بدورها تمنع تأثير هرمون التستوستيرون الذي يسمح للخلايا السرطانية بالبقاء والتكاثر.

عقار يجلب الأمل لمرضى سرطان البروستات مع إطالة متوسط العمر المتوقع.. ما القصة؟



وياتي "دارولوتاميد"، المعروف أيضا باسم علامته التجارية Nubeqa، متاحا بالفعل على NHS لبعض المرضى الذين يعانون من سرطان البروستات الموضعي.

ويتم الآن توسيع هذا العرض ليشمل أولئك الذين انتشر السرطان لديهم بعد أن أبرمت NHS England اتفاقية الوصول المبكر.

ووجدت التجربة، التي أجريت في ما يقرب من 300 موقع في جميع أنحاء العالم، أن المرضى الذين تلقوا "دارولوتاميد" كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 32.5% من أولئك الذين تناولوا ADT ودوسيتاكسيل وحدهما.

وقالت الخدمة الصحية إنها ستبدأ في تقديم الدواء لمرضى سرطان البروستات المؤهلين في غضون أسابيع..

وقالت أماندا بريتشارد، المسؤولة التنفيذية في NHS: "إنه لأمر رائع أن يكون المرضى في إنجلترا أول من يتلقى هذا العلاج في أوروبا لنوع متقدم وشديد من سرطان البروستات، وذلك بفضل تتبع NHS السريع لصفقة أدوية جديدة".

وقالت كيارا دي بياسي، مديرة الدعم والتأثير في مؤسسة سرطان البروستات الخيرية بالمملكة المتحدة: "إن إخبارك بأنك مصاب بسرطان البروستات المتقدم يمكن أن يكون مدمرا ونحن بحاجة ماسة إلى علاجات جديدة لمساعدة هؤلاء الرجال على العيش لفترة أطول".

كشفت الدكتورة يلينا باريتسكايا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية وطب الأطفال، المواد الغذائية التي تساعد على تعويض نقص اليود في الجسم وتعزيز المناعة.

وتشير الأخصائية في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن الجسم كله يعاني في حالة نقص عنصر اليود: يضطرب نمو وتطور الأطفال، وتسوء دراستهم. اما الكبار فيعانون من ضعف منظومة المناعة والقدرة على العمل. لذلك فإن نقص اليود في الجسم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، وبالتالي إلى خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لها يمكن ان تعوض نقصَ اليود في الجسم ثمار العنبية الحادة الخباء والفراولة والبرقوق المجفف والروبيان وسمك القد والتونة والديك الرومي والبطاطا والفاصوليا البيضاء والأعشاب البحرية.

وتضيف: جميع هذه المواد هي مصدر جيد لليود وغيره من العناصر المعدنية والفيتامينات.

وتشير الأخصائية، إلى إنه يمكن تحديد نقص عنصر اليود في الجسم من خلال بعض الأعراض، مثل اللامبالاة والنعاس، والتهيج واضطراب ضربات القلب وعدم استقرار مستوى ضغط الدم، والشعور المزعج في منطقة الصدر والصداع وانخفاض الشهية والمشكلات في الشعر والأظافر وضعف الانتباه والتركيز والاحساس الزائد بتغيرات الطقس.

يمكن أن يكون الليزر الأقل سمكا من عود الثقاب طريقة جديدة فعالة لعلاج تضخم البروستات، دون التأثير على الوظيفة الجنسية.

ويمكن توجيه جهاز EchoLaser إلى مكانه عن طريق الموجات فوق الصوتية وسيحرق أنسجة البروستات الزائدة دون الإضرار بالخلايا السليمة القريبة. ويمكن إجراء العملية في أقل من 30 دقيقة تحت التخدير الموضعي.

ويقدم طريقة جديدة لعلاج تضخم البروستات الحميد (BPH)، والذي يصيب نحو 50% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق.

وتقع البروستات، التي عادة ما تكون بحجم حبة الجوز، أسفل المثانة وتلتف حول مجرى البول.

وتتضخم البروستات مع تقدم العمر، وفي تضخم البروستات الحميد تصبح كبيرة جدا بحيث تضغط على المثانة والإحليل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى كثرة التبول وصعوبة البدء في التبول أو صعوبة إفراغ المثانة بالكامل. ويمكن أن تكون هذه الأعراض مؤلمة وتتعارض مع نوعية الحياة.

وتتراوح العلاجات من تغييرات نمط الحياة، مثل شرب كميات أقل من الكحوليات والكافيين (وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض) إلى الأدوية، بما في ذلك حاصرات ألفا، التي تعمل على إرخاء العضلات في غدة البروستات وعنق المثانة، ما يسمح للبول بالمرور بحرية أكبر.

وقد يُعرض على أولئك الذين لا تستجيب أعراضهم للأدوية الجراحة لإزالة أنسجة البروستات الزائدة.

ويعتبر استئصال البروستات عبر الإحليل (TURP) هو العلاج الجراحي القياسي لهذا، ولكن يمكن أن يكون له آثار غير مرغوب فيها، بما في ذلك ضعف الانتصاب وسلس البول.

ويمكن أن يؤدي أيضا إلى القذف الرجعي، حيث ينتقل السائل المنوي للخلف إلى المثانة، ما يؤدي إلى العقم عند الذكور. ويؤثر هذا التعقيد الجراحي على ما يصل إلى 65 إلى 75% من الرجال، وفقا لـ NHS، ويحدث نتيجة لتلف الأعصاب والعضلات بين المثانة والبروستات.

ومن المأمول أن يوفر EchoLaser خيارا أقل خطورة. ويتكون من ألياف بصرية، بعرض شعرتين بشريتين، تحمل ضوء الليزر داخل إبرة دقيقة يبلغ قطرها نحو ثلث المليمتر.

ويتم إدخال الإبرة من خلال المسافة بين فتحة الشرج وكيس الصفن ويتم توجيهها إلى موضعها.

وعند التنشيط، يتم إنشاء كرة دوارة من الحرارة في نهاية الإبرة، والتي تسخن وتدمر الأنسجة غير المرغوب فيها.

وأظهر بحث جديد تم إجراؤه على 38 رجلا أنه فعال وآمن.

وخرج جميع المرضى من المستشفى في غضون ثماني ساعات، وبعد شهر واحد، تحسن تدفق البول بمقدار الثلث في المتوسط​​، وانخفضت كمية البول المتبقية في المثانة إلى النصف.

وقال أخصائيو المسالك البولية من جامعة فلورنسا، الذين أجروا التجربة، في مجلة Frontiers in Urology، إنه لم تكن هناك حالات القذف المرتجع وأن جميع الرجال لم يعودوا بحاجة إلى دواء البروستات المتضخمة.

وتعليقا على البحث، قال البروفيسور راج بيرساد، استشاري المسالك البولية في طب المسالك البولية في بريستول: "على مر السنين، بسبب الآثار الجانبية المحتملة للعملية التقليدية لـ BPH [أي TURP]، والتي تشمل النزيف وتندب عنق المثانة، تم ابتكار العديد من الإجراءات طفيفة التوغل. وإذا كانت فعالية هذا النهج [EchoLaser] جيدة، فسيكون منافسا رئيسيا لعلاج تضخم البروستات الحميد الذي يتم تقديمه بأقل قدر من الإزعاج والآثار الجانبية المحتملة للمريض. وقد يتضح أنه علاج فعال من حيث التكلفة لخدمة NHS التي تواجه تحديات مالية بالفعل".