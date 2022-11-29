شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالجامعة العربية: الشعب الفلسطينى يضرب أروع أمثلة البطولة والفداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد مصطفى عرفى المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية أن مصر لا تزال كعهدها دوماً، تتدعم حقوق الشعب الفلسطينى وضرورة إقامة مفاوضات للوصول لحل الدولتين فى إطار سقف زمنى وإقرار حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود يونيو 1967، وعاصمها القدس الشرقية التي تضم كيسة القيامة والحرم المقدسي، وهي ترفض أي محاولات لتهويد المدينة.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، خلال كلمته خلال فعاليات"اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال يأتى ولايزال الشعب الفلسطينى البطل يضرب أروع أمثلة البطولة والفداء في مواجهة احتلال غاشم، ومازال الاحتلال يصادر الأرض والممتلكات، ولكن لن يصادر إرادة الفلسطينيين.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للعرب، برغم كل ما تشد المنطقة في السنوات الأخيرة، ولكن لاشئ يغير الموقف العربي من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القومية العربية اتكأت في نشأتها على القضية الفلسطينية إلى حد كبير، مضيفاً "قد تتنوع مواقف العرب وتتباين في بعض القضايا إلا تجاه القضية الفلسطينية".

وشدد على ان مصر تدعم الشعب الفلسطيني وتساعده بكل قوة على بناء كوادره ومؤسساته.

وقال "ها نحن اليوم نشهد تطورات بالغة الأهمية وهي قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤخراً، بشأن فلسطين وقضايا مثل وكالة غوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والاستيطان والطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم فتوى قانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المعركة الحالية قد تكلل بالنجاح وقد تحصل فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

ووجه تحية الصادقة للأم الفلسطينية الثكلى، ولأطفال فلسطين اليتامي الذين فقدوا أبنائهم، وقادة الشعب الفلسطيني الراحلين في مقدمتهم الزعيم الراحل ياسر عرفات، مشدداً على أن قضية الفلسطينية تمثل نبراساً لكل أحرار العالم من كل الأديان والقوميات.