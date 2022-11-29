شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكد دعمه لمواقف الشعب الفلسطينى النضالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، دعمه لمواقف الشعب الفلسطينى النضالية، داعيا القوى السياسية الفلسطينية إلى الوحدة والتكاتف ونبذ الفرقة.

وجدد الحكيم - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى - موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدينة القدس وغزة والعديد من المدن الفلسطينية من تطورات أمنية خطيرة تتطلب وقفة دولية شاملة لاسيما من المنظمة الأممية والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية.

ويوافق الـ 29 من شهر نوفمبر من كل عام "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" وهى مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.