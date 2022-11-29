شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط مخاطبا الأوروبيين: هل تجرون الفلسطينيين إلى الحرب؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن رفض بعض الدول الأوروبية لفكرة لجوء فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأيها حول وضع الاراضى الفلسطينية.

وتساءل أبو الغيط، خلال كلمته أمام فعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، "ما هي رسالتكم للفلسطينيين والعرب بموقفكم هذا؟"

وأضاف أبو الغيط أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو لجوء للسلام، باعتباره تمسكا فلسطينيا بالقانون الدولي، وبالتالي يبقى موقف الدول المناوئة منافيا لهذا الامر، مستطردا "فهل تجرون الفلسطينيين إلى الحرب؟".

وأعرب الأمين العام عن تحيته للدول الداعمة للقانون الدولي، معتبرا أنه السبيل الوحيد للحفاظ على السلام.