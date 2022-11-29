شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.