شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الأمين العام أحمد أبو الغيط، وبحضور وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى.

تتضمن الفعالية كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعمه فى نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس، وستكون الكلمات لجامعة الدول العربية والامم المتحدة ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والازهر الشريف والكنيسة القبطية الارثوذكسية وكلمة مصوّرة للجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بنيويورك.

وسيلي الكلمات السياسية التضامنية عرض شريط وثائقي من إعداد قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة حول التراث الفلسطيني وفن التطريز الذي يعكس الهوية الفلسطينية ويؤكد تجذّر الشعب الفلسطيني في أرضه واستمراره بالحياة عليها دون انقطاع لآلاف السنين.

وسيتم بعد ذلك افتتاح معرض صور رسم لنخبة من الفنانين والتشكيليين من مُختلف الدول العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.