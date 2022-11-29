شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لممارسة ضبط النفس وتجنب أى تصعيد إقليمى فى سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أى تصعيد إقليمى فى سوريا والعراق، وحماية وحدة الأراضى السورية، وحفاظ جميع الأطراف على وقف إطلاق النار القائم بينها فيما يتعلق بسوريا، مؤكدا أن التأثير على المدنيين والمرافق المدنية "يثير قلقا بالغا".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دوجاريك "إن الأمين العام يشدد على ضرورة حماية المدنيين والمرافق المدنية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني" مضيفا:" يجب احترام وحدة أراضي جميع هذه الدول سواء كانت سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى، وهذا حجر أساس في القانون الدولي".

وأكد أن لدى بلدان المنطقة شواغل أمنية ومن المهم معالجة هذه الشواغل عبر الحوار وليس عبر زيادة استخدام القوة العسكرية.

يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة اليوم، حول سوريا، ومن المقرر أن يقدم المبعوث الخاص، جير بيدرسون، إحاطة أمام الدول الأعضاء، حول آخر المستجدات فى سوريا.