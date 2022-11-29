شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بدور مصر لدعمها لجنة العقد العربى لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربى لمحو الامية بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث بدأت الجلسة باختيار حيث يشارك فى هذا الاجتماع ممثلين عن الجهات المعنية بمحو الامية في الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والاقليمية والدولية.

ويهدف الاجتماع الى متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية، وعرض مصفوفة أنشطة الدول العربية في مجال محو الامية وتعليم الكبار .

وبدأت أعمال اللجنة باختيار رئيس الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار محمد ناصف، لرئاسة أعمالها، بينما اختارت ممثلي دولة تونس ولبنان كنائبين للرئيس.

من جانبه، قال وزير مفوض فراج العجمي، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، أن اللجنة عكفت على الاعداد وتقديم التوصيات والتنفيذ، وهو ما يعكس ما تحقق من انجازات، مشيدا بالجهود المصرية لتوفير الخبراء والمتخصصين لدعم أعمال اللجنة، وخاصة الهيئة العامة لتعليم الكبار.

واعتبر رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار محمد ناصف أن محو الأمية لا يقتصر على التعليم، وإنما امتد إلى المهنية، فيما يسمى "محو الأمية المهنية"، عبر تحقيق التكيف بين صاحب المهنة وبيئته، مشددا على أن التعليم يمثل أحد أبعاد التنمية المستدامة.

أضاف أن قواسم مشتركة كبيرة تجمع بين الدول العربية يمكن البناء عليها، عبر احداث نقلة في القضية التعليمية من خلال تحديث برامج واستراتيجيات تعليم الكبار، في المنطفة بأسرها، مؤكدا استعداد مصر لتعميم رؤيتها في هذا الإطار.

كما سيقدم ممثلي الدول العربية عدة عروض تتضمن جهود دولهم في إطار تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار بهدف تبادل الخبرات في هذا الشأن، ومنها موضوع توحيد تقارير المتابعة والتقييم بما ينسجم مع التوجهات والتقارير الدولية، كما سيتم عرض حول موضوع الحضرنة مدخلاً لتعليم وتعلم الكبار لتحقيق واستدامة التنمية في الوطن العربية.