شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى الشعب اليمنى فى وفاة الشاعر عبد العزيز المقالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عزاءه للشعب اليمنى فى وفاة الشاعر الدكتور ‎عبد العزيز المقالح، داعيا الله أن يتغمده بواسع الرحمة.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "أعزي أهل ‎اليمن وكل محبي الثقافة والأدب في البلدان العربية في وفاة الشاعر الكبير الدكتور ‎عبد العزيز المقالح، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة ويجزيه خير الجزاء عن إسهاماته في خدمة ‎اللغة العربية، وعن جهده المعتبر في التجديد الشعرى".