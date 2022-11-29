شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى الشعب اليمنى فى وفاة الشاعر عبد العزيز المقالح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عزاءه للشعب اليمنى فى وفاة الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح، داعيا الله أن يتغمده بواسع الرحمة.
وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "أعزي أهل اليمن وكل محبي الثقافة والأدب في البلدان العربية في وفاة الشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة ويجزيه خير الجزاء عن إسهاماته في خدمة اللغة العربية، وعن جهده المعتبر في التجديد الشعرى".