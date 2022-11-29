شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شقيقين فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوى "22 و21 عاماً"، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهما فى كفر عين شمال غرب رام الله.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الشهيدان الريماوى قضيا جراء اصابتهما بالرصاص في منطقتى الحوض والصدر.

وقالت جامعة بيرزيت، إن الشهيد ظافر عبد الرحمن الريماوي، هو أحد طلبتها في كلية الهندسة والتكنولوجيا، بينما شقيقه الشهيد جواد الريماوي، هو أحد خريجيها من كلية الاعمال والاقتصاد في الجامعة.

وباستشهاد الشقيقين الريماوي، يرتفع عدد الشهداء خلال أقل من 12 ساعة إلى ثلاثة، بعد ارتقاء الشاب مفيد محمد محمود خليل ( 44 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وحسب الصحة الفلسطينية، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم إلى 205 شهداء، بينهم 153 شهيداً في الضفة الغربية، و52 شهيداً في قطاع غزة.