شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لتطعيم "فايزر- بيونتك" المطور ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "NHRA" بمملكة البحرين، على الاستخدام الطارئ لتطعيم فايزر- بيونتك المطور ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك من خلال إتاحته أمام الفئات العمرية من 12 عاما فما فوق.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" تأتي موافقة (NHRA) على الاستخدام الطارئ لتطعيم فايزر- بيونتك المطور المضاد للفيروس التاجي، كجرعة منشطة، إذ يجمع التطعيم بين مكونات التطعيم السابق مع إضافة مكون أوميكرون بهدف توفير أعلى درجات الوقاية من الفيروس ومتحوراته.

وقد جاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة البحرينية، في ضوء المعلومات التي وفرتها شركة فايزر حول النتائج التي رصدتها للتطعيم من حيث السلامة والفاعلية، إلى جانب ذلك تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة، والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الفترة الماضية.