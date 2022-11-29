شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب مفيد محمد محمود خليل "44 عاما"، متأثراً بجروح حرجة فى الرأس أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت فى البلدة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، أصيب خلالها 11 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.