شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث أفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي فى مكافحة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، مع نائب رئيس المفوضية للاتفاق الأخضر والشؤون المناخية فرانس تيمرمانز، قضايا البيئة والتغير المناخي في ضوء مخرجات مؤتمر (COP 27) والجهود الدولية المبذولة في هذا المجال ، بما في ذلك ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتي (الشرق الأوسط الأخضر و(السعودية الخضراء) والتي تسهم بشكل فاعل في دعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التغير المناخي.



وأشارت وكالة الأنباء السعودية الاثنين إلى أن الجانبين بحثا -خلال اللقاء الذي تم خلال زيارة الجبير لبلجيكا- أوجه تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.



على جانب آخر، التقى عادل بن أحمد الجبير مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للترويج لطريقة الحياة الأوروبية مارغرايتس شيناز، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين مواطني المملكة والبلدان الأوروبية بما يوسع آفاق التفاهم والترابط بينهما