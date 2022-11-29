شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإقتصاد التونسي: المخطط التنموي (2023 - 2025) متجانس مع قانون المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن المخطط التنموي الثلاثي (2023 - 2025) بات جاهزا بالكامل، وتم إرساله إلى جميع الوزارت لإبداء ملاحظاتها النهائية عليه.



وقال الوزير - في تصريح له اليوم الإثنين إن المخطط يتجانس ويتطابق مع قانون المالية، مضيفا أن أبرز نقاط المخطط تتمثل في جملة الإصلاحات المدرجة به.



وأشار وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي إلى أنه تم عقد مجلس وزاري أمس /الأحد/ بشأن هذا المخطط، وتتوالى الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لوضع اللمسات النهائية، مؤكدا أن الحكومة تحرص على بلورته في إطار رؤية معتمدة على تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.