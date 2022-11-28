شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكونجرس الأمريكي يدعو إلى إنجاز انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ،الذي يزور لبنان حاليا، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، داعيا أعضاء البرلمان اللبناني إلى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك خلال لقاء وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ببيروت اليوم، وذلك في حضور السفيرة الأمريكية دوروتي شيا ومستشاري رئيس الوزراء ميقاتي، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.



وأكد الوفد أن هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام المقبل عالميا، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، موضحا أنه يتوجب على المشرعين والساسة اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد وإقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.



وهنأ الوفد الأمريكي - خلال اللقاء - الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما هنأها على جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي وأحيلت إلى مجلس النواب، متمنيا الإسراع في إقرارها.