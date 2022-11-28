شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم استهدف فندقا بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في هجوم نفذته عناصر تابعة لحركة الشباب الإرهابية، واستهدف فندقا يقع بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشيو.



وقال شهود عيان - وفقا لما أوردته شبكة "هييران أون لاين" الإخبارية الصومالية - "إنهم سمعوا عدة انفجارات وإطلاق نار كثيف قادم من فندق فيلا روز بالقرب من القصر الرئاسي".. فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.



ولم يتضح بعد عدد المسلحين الضالعين في الهجوم، بينما تكثف قوات الأمن جهودها لإعادة السيطرة على مبنى الفندق.



وكان وزير البيئة الصومالي آدم هيرسي قد أعلن نجاته من الهجوم، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الأمن الداخلي الصومالي محمد أحمد من بين المصابين.

جدير بالذكر أن حركة "الشباب" كثفت مؤخرا من هجماتها ضد أهداف مدنية وعسكرية، فيما تتخذ الحكومة الصومالية منذ عدة أشهر إجراءات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط وجنوب البلاد، وتمكن الجيش مؤخرا من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب.