شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: جمل هائج يربك حركة السير فى شوارع الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور فى المملكة العربية السعودية، أن مرور منطقة الرياض باشر حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركى الأول، ما نتج عنه تضرر مركبة.

ونقلت "العربية نت" بيانا اليوم عن إدارة المرور قالت فيه: "أنه تم التنسيق مع المركز الوطنى لتنمية الحياة الفطرية لتسلّمه واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان مقطع فيديو متداولا وثق جملًا هائجًا وسط زحام الطريق الدائرى فى الرياض، حيث ظهر يسير عكس اتجاه السيارات.

وأظهر مقطع الفيديو الجمل الهائج وهو يربك قائدى السيارات ويعيق الطريق فى الاتجاه المعاكس لهم، ويبدو أنه كان هاربًا، إذ ظهر شخص وهو يندفع وراءه ويجرى لإيقافه والإمساك به.