شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على محيط مقر الرئاسة الصومالية في مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإرهابية يوم أمس ضد فندق فيلا روزا الواقع في محيط مقر الرئاسة الصومالية بالعاصمة مقديشيو .

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجامعة العربية تؤكد على تضامنها الكامل مع الصومال حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب وتساند كافة الجهود الجارية لاجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة