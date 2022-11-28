شكرا لقرائتكم خبر عن جزر القمر: السجن مدى الحياة للرئيس السابق بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة أمن الدولة في جزر القمر، اليوم، قرارا بإدانة الرئيس السابق للبلاد أحمد عبد الله سامبي بـ"الخيانة العظمى"، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية". وقال محامي الدفاع الفرنسي جان جيل حليمي إن "الخيانة العظمى" جريمة "غير موجودة في قانون جزر القمر" وإنه سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني لها".

وقرارات هذه المحكمة الخاصة مبرمة.

وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس: "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر".

وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد.