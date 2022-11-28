شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمن الدولة بجزر القمر تقضي بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة أمن الدولة في جزر القمر، بالسجن مدى الحياة على رئيس البلاد السابق "أحمد عبد الله سامبي" الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.



وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن قرارات هذه المحكمة الخاصة غير قابلة للاستئناف، موضحة أن "سامبي" البالغ 64 عاما ظهر لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.



وقال المدعي العام في جزر القمر "علي محمد جنيد" إنه "قد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر".



يذكر أن "سامبي" المعارض الرئيس للرئيس الحالي "غزالي العثماني" متهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية" وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا عام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.



وتم استخدام البرنامج الذي يستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج الذين يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.



واتهم "سامبي" باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1.8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي.



يشار إلى أن "سامبي" الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يحاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي سبتمبر الماضي، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى وهي جريمة.