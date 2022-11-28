شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصومالى يؤجل اجتماعا لمناقشة الموازنة عقب هجوم لحركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت شبكة شبيلي الاعلامية الصومالية، عبر موقعها الالكتروني، أن جدول أعمال الجلسة المؤجلة لمجلسي البرلمان كان لمناقشة الموازنة العامة لعام 2023 التي قدمها مجلس الوزراء.

ورغم أن البرلمان الصومالي لم يعلن عن أسباب التأجيل، إلا أنه يعتقد أن له صلة بهجوم حركة الشباب على فندق روز في مقديشيو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية الرائد صادق دوديش إنه تم إنقاذ مدنيين ومسؤولين من الفندق الليلة الماضية خلال عملية الإنقاذ.

وكان مجلس الوزراء الصومالي قد وافق الأسبوع الماضي على 967.7 مليون دولار من ميزانية الحكومة لعام 2023 ورفعها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب العشرات عقب الهجوم الذي نفذته عناصر تابعة لحركة الشباب الارهابية واستهدف فندقا يقع بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشيو.

وتكثف قوات الأمن جهودها لاعادة السيطرة على مبنى فندق "فيلا روز"، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي عدة انفجارات واطلاق نار كثيف.

وكان وزير البيئة الصومالي، آدم هيرسي، قد أعلن نجاته من الهجوم، بينما أفادت تقارير إعلاميه بأن وزير الأمن الداخلي الصومالي، محمد أحمد، من بين المصابين.

ويشار إلى أن حركة "الشباب" قد كثفت مؤخرا من هجماتها ضد أهداف مدنية وعسكرية، بينما انتهجت الحكومة الصومالية المنتخبة حديثا سياسة حرب شاملة ضد المسلحين.