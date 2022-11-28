شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكد رغبة بلاده فى الانفتاح على المحيط الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، الاثنين، بموقف قطر في الحفاظ على الثوابت الإنسانية والعربية في بطولة كأس العالم، لافتا إلى رغبة العراق بالانفتاح على المحيط الإقليمي والدولى، جاء ذلك خلال لقاء رئيس تيار الحكمة مع سفير قطر لدى بغداد.

وأكد تيار الحكمة العراقى أن اللقاء تطرق لوجهات النظر حول القضايا المشتركة ومستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وأشار "الحكيم" إلى رغبة العراق بالانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي، مؤكدا أن الحكومة تملك عوامل نجاح تتمثل بالدعم الدولي والإقليمي لها والاستقرار الأمني والوفرة المالية النسبية وهي تسعى بشكل جاد لبناء أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لاسيما دولة قطر وتعزيز التعاون المشترك معها في المجالات كافة.