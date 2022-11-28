شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يعلن زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداءً من يناير 2023 بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وأشار الغزواني إلى أن هذه الزيادة تمثل ل 40% من الموظفين زيادة بأكثر من 20%. كما أعلن خلال خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %.

ووعد الغزواني في خطابه دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف أوقية قديمة.

وقال ولد الغزواني في خطابه إن تحسين ظروف حياتكم، ودعم قدرتكم على الصمود، وتمكينكم من العيش الكريم يشكل الهدف المحوري لكل جهودنا وكافة سياساتنا العمومية.

وأضاف ولد الغزواني: “أننا لمدركون تماما، مدى تأثركم بالانعكاسات السلبية لمختلف الأزمات التي تجتاح العالم. وإننا لم ولن ندخر جهدا في سبيل تخفيف وطأتها عليكم، باتخاذ كل الإجراءات الممكنة والتي من شأنها الإسهام في ذلك”