شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص فى هجوم مسلح على فندق بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤول أمني صومالي، الإثنين، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا عندما اقتحم مهاجمون مسلحون فندقا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وحسب موقع العين الإخبارى، كان الفندق، الذي يحظى بشعبية بين السياسيين، لا يزال تحت الحصار حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقالت الشرطة إن وزير الأمن الداخلي الصومالي أحمد محمد دوديش أصيب أيضا في الهجوم.

فيما كشفت ميليشيات حركة الشباب الإرهابية، عبر محطتها الإذاعية، أن قتالا اندلع داخل الفندق.

وتمكن الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب.