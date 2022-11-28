شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط مخططات إرهابية لاستهداف المواطنين فى مناطق حزام بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الاثنين، إن منطقة حزام بغداد من أهم المناطق الحيوية بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة، مضيفا أن القوات نفذت عمليات نوعية استباقية وكمائن ليلية ساهمت بشكل كبير في إحباط مخططات الإرهابيين.

من جانبه، أوضح قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن عماد المالكي أن قوات الجيش نفذت عمليات نوعية ضد الخلايا الإرهابية، أسفرت عن تدمير أوكار ومخابئ للإرهابيين في بساتين الطارمية وصحراء النباعي، مؤكدا قتل إرهابيين حاولوا التسلل وتنفيذ عمليات ارهابية.