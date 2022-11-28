شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات دافئ بالكويت وبارد في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، فى السطور التالية.

قال مركز الأرصاد الجوي في السعودية، عن طقس اليوم الإثنين، إنه " بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية".

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى 45كم /ساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج تصل الى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً غرباً نهاراً ..ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 08:43 الثاني عند الساعة 22:42 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند الساعة 01:37 والجزر الاول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم دافئ وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .

أما خلال الليل فيكون مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .. ودرجة الحرارة الصغرى: 17 °ﻡ

طقس البحرين

أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، أن طقس اليوم الإثنين بالمملكة، بارد نسبياً ولكنه معتدل خلال النهار مع بعض السحب أحياناً .

الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 29 م درجة الحرارة الصغرى 19 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%