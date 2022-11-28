شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي بالعراق يبحث ملف انضمام بلاده للمنظمة الدولية للهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الأحد، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان بلبيسي ملف انضمام العراق إلى مجلس المنظمة الدولية للهجرة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إنه "جرى خلال اللقاء، استعراض عمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق، والتأكيد على استمرار التعاون والشراكة في البرامج التي تقيمها المنظمة في العراق".