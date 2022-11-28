شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الأحد، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عامل برصاص الاحتلال غرب بلدة قفين شمال طولكرم، واعتقل 6 مواطنين، واستولى على حفار في يطا، واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عامل برصاص الاحتلال، اليوم الأحد، غرب بلدة قفين شمال طولكرم، بعد أن طاردت قوات الاحتلال العمال أثناء عودتهم من أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948، وأطلقت الأعيرة النارية تجاههم، وأصابت أحدهم وقامت باعتقاله، ولم تعرف هويته بعد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من الضفة، وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أنس مجدي خالد غزال (20 عاما)، من مكان عمله في مخبز بمنطقة وادي الهرية، جنوب الخليل، وأحمد شيحة، من بلدة عناتا في القدس، وعلي كاظم عبد السلام، وأحمد نعمان أبو نعيم، من قرية المغير في رام الله، ومجاهد نعيم أبو سرحان من بلدة العبيدية في بيت لحم.

واعتقل الاحتلال عامل غرب قفين بعد إصابته بالرصاص أثناء عودته من مكان عمله في أراضي الـ48.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في مجموعات متتالية ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن جماعات "الهيكل المزعوم" شرعت بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في عيد "الأنوار/ الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 كانون الأول المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

في السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال على حفار، شرق بلدة يطا جنوب الخليل، وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البويب شرق يطا، واستولت على الحفار، الذي يعود للمواطن عادل حمامدة، أثناء حفره بئر مياه في تلك المنطقة.