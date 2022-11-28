شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تتساقط على منطقة جازان.. والأرصاد السعودية تحذر من الضباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت مساء الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات بيش، والريث، وفيفا، والعارضة، والحرث، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

هذا وتوقع مركز الأرصاد الجوي السعودي، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية