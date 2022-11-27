اخبار الخليج

رئيس وزراء العراق يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع الدولية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع الشركاء الدوليين في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمناخية.


وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي - أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - أن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للتباحث في العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين، وكذا البحث في مستجدات الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا