شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يُعلن استرداد جزء من الأموال الضريبية المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق عن استرداد جزءً من الأموال الضريبية المسروقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف مصدر حكومي عراقي الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيعلن استرداد مبالغ من الأموال الضريبية المسروقة.

وبحسب ما ذكر موقع "الشرق" الإخبارى، أضاف المصدر أن المبلغ تصل قيمته 182 مليار دينار عراقي (13 مليون دولار).

وكان قد استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية أن اللقاء تطرق لمستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني، كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق.