شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع نجيرفان بارزانى الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية أن اللقاء تطرق لمستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني، كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة.