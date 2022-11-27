شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم حلقة علمية حول كيفية تناول قضايا الإرهاب والأمن القومى بالإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) التابع لجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، غدا حلقة علمية حول "دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

يشارك في هذه الحلقة العلمية على مدى 3 أيام، نخبة من المسئولين والخبراء والجامعيين والإعلاميين والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية وتهدف الي دراسة المقاربات الكفيلة بصقل المهارات والقدرات في المجال الإذاعي والتلفزيوني، بارتباط مع محاربة الإرهاب والتطرف، وتشمل خمس محاور رئيسية سيتم تناولها في إطار عروض وتجارب في هذا الشأن .

وصرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بان هذه الحلقة العلمية تكتسب أهمية خاصة، بالنظر للدور الفعال لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها في محاربة ظاهرة الإرهاب ونزعات التطرف.

وأشار إلى أن هذه الحلقة تندرج في سياق تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، والعمل على تحديثها وتطويرها برؤية واقعية تمشياً مع تطورات المشهد الرقمي، والحاجة المُلحة لصياغة خطاب إعلامي عربي منفتح على مختلف الشركاء المعنيين بمحاربة الإرهاب ،بما يسهم في تنمية الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التسامح و العيش المشترك .