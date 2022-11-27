شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة فى المدن والبلدات الليبية وغرق شوارع رئيسية فى طرابلس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام ليبية، الأحد، سقوط أمطار غزيرة في عدد من المدن والبلدات الليبية خلال الساعات الماضية، مشيرة لغرق شوارع رئيسية داخل العاصمة طرابلس، وتعطيل الدراسة في بعض المدن.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا أن يؤثر منخفض جوي على أغلب مناطق شمال ليبيا، بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، يرافق المنخفض الجوي رياح نشطة إلى قوية خاصة على مناطق الشمال الغربي.

وتشهد مناطق رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق و جريان الأودية المحلية.

والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-19)مْ.

كما تشهد مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد سقوط أمطار على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانا وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة (من بنغازي إلى درنة والدواخل) مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مناطق الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 20)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 24)مْ.



غرق العاصمة طرابلس



غرق شوارع رئيسية في العاصمة طرابلس



الأمطار فى طرابلس