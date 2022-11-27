شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات ودافئ بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى اجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر ليلاً.

الكويت:

دافئ والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة